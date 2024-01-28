В годы Великой Отечественной войны основным артиллерийским орудием корпусной, а затем и армейской артиллерии (с 1943 года), а так же артиллерийских полков и бригад резерва Верховного Главнокомандования (РВГК) стала 152-мм пушка-гаубица МЛ-20 образца 1937 года. Орудие очень хорошее, с чёстью прошедшее всю войну, но очень тяжелое и совсем не мобильное.

Поэтому после окончания войны Советской Армии потребовалось более мобильное буксируемое орудие, не уступающее по характеристикам МЛ-20. И военные получили такую артиллерийскую систему. Ей стала 152-мм пушка-гаубица Д-20, разработанная в 1947 году и запущенная в серийное производство в 1953 году.

Артиллерийское орудие получилось что надо. Достаточно сказать, что за все годы эксплуатации оно стояло на вооружении многих государств, а в Китае производилось по лицензии. Кроме того в бывшей Югославии, а затем и в Сербии на базе буксируемой пушки-гаубицы были спроектированы колёсные самоходный артиллерийские установки (САУ).

А почему, собственно, Д-20 стояла на вооружении? Она и сейчас стоит на вооружении армий 17 государств. Это в российская армия отказалась от Д-20 в пользу более совершенных буксируемых гаубиц Мста-Б. Но и Д-20 не списана окончательно, более тысячи таких артиллерийских систем находятся на хранении на складах ВС России.

Отличная гаубица с хорошими характеристиками. Всё же могут наши конструкторы делать оружие! Справедливости ради, стоит отметить, что отечественные оружейники при проектировании гаубицы Д-20 не стали изобретать велосипед заново, а пошли другим путём. Они просто объединили удачные компоненты уже имевшихся в наличии артиллерийских систем.

Что сделали конструкторы? Они взяли достаточно лёгкий лафет от 122-мм корпусной пушки Д-74 и водрузили на него новый ствол длинной 26 калибров. В остальном основа Д-20 аналогична гаубице Д-1. Исключение, пожалуй, составляют форма щита и расположение противооткатных устройств.

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Даже боеприпасы для стрельбы из пушки-гаубицы Д-20 можно использовать от Д-1. Они идентичны. Хотя вместе с тем, несмотря на одинаковую номенклатуру боеприпасов, для Д-20 было разработано целое собственное семейство боеприпасов. Это связано с особенностями применения пушки-гаубицы Д-20.

Итак, на что способна гаубица Д-20?

Во-первых, помним, что Д-20 – это пушка-гаубица. Пушкой она стала потому что угол возвышения ствола не превышает 45 градусов. А раз Д-20 является пушкой, то её можно выставлять и на прямую наводку! Например, против танков. Безусловно, ни один танк не устоит против болванки 152-мм снаряда. Но честно говоря, применять такую бандуру с расчётом из 8-10 человек в качестве ПТО – решение довольно спорное.

Во-вторых, Д-20 может стрелять "по гаубичному", то есть с закрытых огневых позиций. Для стрельбы на различные дистанции используются метательные заряды изменяемой мощности. Максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами составляет 17410 метров. Но и это не "потолок" по дальности! Стрельба активно-реактивными снарядами осуществляется на дальность до 24 тысяч метров.

К тому же в арсенале гаубицы Д-20 был целый ряд снарядов, снаряженных химическими зарядами. Сейчас эти снаряды сняты с вооружения. А ещё Д-20 стала первым отечественным артиллерийским орудием, способным вести огонь снарядами, оснащёнными тактическими ядерными зарядами.

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Как видно, Д-20 является далеко не новой артиллерийской системой, но в то же время эта пушка-гаубица не потеряла свою актуальность и сейчас. К последним нововведениям для данного орудия относится возможность ведения огня управляемым снарядом "Краснополь" с наведением по лазерному лучу.