Власти Нидерландов приняли решение запретить компании ASML обслуживать оборудование для производства чипов в Китае, что является частью стратегии по ограничению технологических возможностей Китая под давлением США.

Власти Нидерландов приняли решение запретить компании ASML, ведущему мировому производителю оборудования для фотолитографии, обслуживать некоторые машины для выпуска чипов, проданные китайским клиентам. Это решение было принято под давлением США, стремящихся ограничить возможности Китая в производстве передовых полупроводников.

ASML, базирующаяся в Вельдховене, Нидерланды, является ключевым игроком на рынке оборудования для производства микросхем. Компания производит машины, использующие технологию DUV и EUV, которые необходимы для создания современных полупроводников.

Бывший генеральный директор ASML Питер Веннинк, который недавно уступил пост Кристофу Фуке, объявил об этом ограничении на ежегодном общем собрании компании. Он отметил, что запрет касается только ограниченного числа машин и не окажет значительного влияния на финансовые показатели компании. Тем не менее, это решение может существенно повлиять на китайские фабрики по производству полупроводников, которые зависят от оборудования ASML для поддержания своих производственных мощностей.

США уже давно оказывают давление на своих союзников, включая Нидерланды, с целью ограничить доступ Китая к передовым технологиям. Это часть более широкой стратегии, направленной на сдерживание роста китайской полупроводниковой индустрии и предотвращение использования передовых технологий в военных целях.

Несмотря на значительную долю китайского рынка в бизнесе ASML, компания уверена, что сможет компенсировать потери за счет других рынков. В то же время, китайские компании, такие как Huawei, уже начали инвестировать в разработку собственного оборудования для производства микросхем, чтобы снизить зависимость от западных технологий.

Это решение также подчеркивает растущую напряженность в отношениях между США и Китаем в области технологий. В то время как Китай стремится к технологической независимости, США и их союзники предпринимают шаги для ограничения доступа Китая к критически важным технологиям. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего обострения этой технологической гонки, что может привести к значительным изменениям на глобальном рынке полупроводников.