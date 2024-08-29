Keenetic анонсировала три новых интернет-центра: Sprinter SE, Hopper SE и Challenger SE. Эти устройства отличаются отсутствием внешних антенн, современным дизайном и высокими техническими характеристиками.

На прошедшей вчера пресс-конференции компания Keenetic анонсировала три новых интернет-центра: Sprinter SE, Hopper SE и Challenger SE. Эти устройства представляют собой инновационные решения для домашнего и офисного использования, отличающиеся отсутствием внешних антенн и современным дизайном.

Каждая из новых моделей обладает уникальными характеристиками, которые делают их привлекательными для различных категорий пользователей.

Sprinter SE — это компактное устройство, предназначенное для небольших квартир и офисов. Оно поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает стабильное подключение на скорости до 1200 Мбит/с. Встроенные антенны обеспечивают широкий охват и высокую производительность.

Hopper SE — модель среднего уровня, подходящая для более крупных помещений. Она поддерживает скорость до 1800 Мбит/с и оснащена четырьмя гигабитными портами для проводного подключения. Hopper SE также поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет одновременно обслуживать несколько устройств без потери скорости.

Challenger SE — флагманская модель, предназначенная для больших домов и офисов. Она поддерживает скорость до 3000 Мбит/с и оснащена шестью гигабитными портами. Challenger SE также поддерживает технологию Wi-Fi 6, обеспечивая максимальную производительность и стабильность подключения даже в условиях высокой нагрузки.

Одной из ключевых особенностей новых интернет-центров является их дизайн. Отсутствие внешних антенн делает устройства более компактными и эстетичными, что позволяет им легко вписаться в любой интерьер. Кроме того, все модели оснащены интуитивно понятным интерфейсом для настройки и управления.

Keenetic уделяет особое внимание безопасности своих устройств. Все новые модели оснащены встроенными средствами защиты от киберугроз, включая фаервол, антивирус и систему родительского контроля. Кроме того, интернет-центры поддерживают создание гостевых сетей и VPN-подключений.