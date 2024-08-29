На Gamescom 2024 представили геймплей Atomfall, новой игры от Radiant Games. Действие происходит в постъядерной Англии 1950-х годов, предлагая игрокам уникальную атмосферу и захватывающий геймплей с элементами выживания и крафта.

На крупнейшей игровой выставке Gamescom 2024 состоялась презентация геймплея Atomfall — новой игры в жанре экшен-выживания от студии Radiant Games. Действие игры разворачивается в альтернативной версии Англии 1950-х годов, пережившей ядерную катастрофу. Разработчики вдохновлялись такими культовыми играми, как Fallout и BioShock, что заметно по атмосфере и стилистике проекта.

Atomfall предлагает игрокам погрузиться в мрачный и опасный мир, где выживание становится главной целью. Сюжет игры разворачивается в разрушенном Лондоне, где игрокам предстоит исследовать руины города, искать ресурсы и сражаться с мутантами и другими выжившими. Главный герой — бывший ученый, который пытается найти свою семью и раскрыть тайну катастрофы.

Геймплей Atomfall сочетает в себе элементы экшена и выживания. Игрокам предстоит собирать ресурсы, создавать оружие и снаряжение, а также строить убежища для защиты от опасностей окружающего мира. В игре реализована система крафта, позволяющая создавать уникальные предметы и улучшать их. Кроме того, игроки смогут использовать различные виды оружия, от огнестрельного до импровизированного, чтобы справляться с врагами.

Одной из главных особенностей Atomfall является её визуальный стиль. Разработчики постарались передать атмосферу 1950-х годов, добавив элементы ретрофутуризма и постапокалипсиса. Графика игры впечатляет своей детализацией и проработанностью, а звуковое сопровождение создаёт напряжённую и мрачную атмосферу.