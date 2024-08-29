Razer анонсировала геймпад Wolverine V3, оснащённый стиками на эффекте Холла для точности и долговечности, а также улучшенным эргономичным дизайном.

Компания Razer, мировой лидер в области игровых устройств и программного обеспечения, анонсировала свой новейший продукт в линейке высокопроизводительных геймпадов — Razer Wolverine V3. Ключевая особенность нового устройства — использование аналоговых стиков на основе эффекта Холла, что делает его одним из самых передовых и долговечных геймпадов на рынке.

Эффект Холла, примененный в стиках Razer Wolverine V3, представляет собой магнитный сенсорный механизм, который обеспечивает бесконтактное управление. Это значительно повышает точность и снижает вероятность износа по сравнению с традиционными аналоговыми стиками, использующими потенциометры. Технология Холла обеспечивает геймпаду Wolverine V3 высокую стабильность и долговечность, устраняя проблему дрейфа стиков, которая часто встречается в обычных контроллерах.

Дизайн Razer Wolverine V3 также был переработан с учетом эргономики, чтобы обеспечить максимально комфортное использование во время долгих игровых сессий. Контроллер получил улучшенные резиновые накладки и текстурированную поверхность, что обеспечивает надежный захват и снижает усталость рук. Кнопки геймпада выполнены по технологии Razer Mecha-Tactile, что делает их отзывчивыми и точными.

Помимо этого, Razer Wolverine V3 предлагает поддержку программного обеспечения Razer Synapse, что открывает дополнительные возможности для настройки и персонализации устройства. С помощью приложения можно не только переназначать функции кнопок, но и настраивать чувствительность стиков и триггеров, что позволяет адаптировать контроллер под разные игровые жанры и стили игры.

Геймпад доступен для покупки на официальном сайте Razer и у авторизованных розничных партнеров. Ожидается, что спрос на новинку будет высок, особенно среди тех, кто стремится к профессиональному уровню игры и хочет использовать самые передовые технологии.

Цена устройства в момент запуска составляет 179.99 долларов США. Также доступна расширенная версия геймпада с дополнительными аксессуарами, включая сменные стики и D-pad, что позволяет еще больше расширить функциональность устройства.