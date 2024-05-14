Apple представила обновление iOS 17.5, включающее улучшенные функции защиты от слежки и возможность скачивания приложений напрямую с сайтов разработчиков.

Компания Apple выпустила обновление операционной системы для своих мобильных устройств — iOS 17.5. Новая версия ОС принесла пользователям ряд значительных нововведений, среди которых наибольшее внимание привлекли функции защиты от слежки и возможность скачивания приложений непосредственно с сайтов разработчиков.

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Одной из ключевых новинок iOS 17.5 стала улучшенная система защиты конфиденциальности пользователей. В обновлении реализована функция, предотвращающая слежку за пользователем со стороны приложений и веб-сайтов. Теперь пользователи смогут более точно контролировать, какими данными и с кем они делятся, а также получать уведомления о попытках сбора их информации.

Особое внимание стоит уделить новому режиму приватности, который Apple внедрила в iOS 17.5. Этот режим позволяет пользователям ограничить доступ приложений к личным данным, таким как местоположение, контакты и фотографии, когда устройство находится в режиме ожидания. Также добавлена функция "Защищенные сообщения", которая шифрует переписку в приложении iMessage, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для личных и деловых коммуникаций.

Еще одной инновацией стала возможность скачивания и установки приложений напрямую с сайтов разработчиков. Эта функция, известная как "Sideloading", долгое время оставалась под запретом в экосистеме Apple. Теперь же пользователи могут свободно загружать приложения, которые не прошли проверку в официальном App Store.

Однако, Apple не забыла и о безопасности этой новой функции. Для предотвращения установки вредоносного ПО, компания ввела несколько уровней проверки и валидации приложений, загружаемых с внешних источников. При первом запуске такого приложения система запросит у пользователя подтверждение установки и предоставит подробную информацию о разработчике и правах доступа, которые требуется приложению.

Вместе с тем, обновление iOS 17.5 включает и ряд других улучшений и исправлений. Оптимизация работы батареи, улучшение производительности и стабильности системы, а также новые функции для удобства пользователей, такие как расширенные возможности виджетов и обновленный интерфейс уведомлений, делают это обновление одним из самых значительных за последние годы.

Обновление уже доступно для загрузки на устройствах, поддерживающих iOS 17.