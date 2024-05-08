На выставке в Абу-Даби компания EHang представила три новых беспилотных дрона: пассажирский, грузовой и пожарный, каждый из которых обладает уникальными возможностями.

В Абу-Даби состоялось событие, которое может изменить будущее городской мобильности и аварийных служб. Компания EHang, ведущий разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), продемонстрировала свои последние достижения в области автономного воздушного транспорта. На выставке были представлены три модификации дронов: пассажирский, грузовой и пожарный, каждый из которых предназначен для решения уникальных задач в современном мире.

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Пассажирский дрон EHang 216: Этот двухместный БПЛА способен перевозить пассажиров на расстояние до 35 километров со скоростью до 130 километров в час. Он оснащен полностью автоматизированной системой управления, которая позволяет пассажирам наслаждаться полетом без прямого участия пилота. Система безопасности включает в себя множество резервных систем и аварийных протоколов, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Грузовой дрон EHang 216L: Эта модификация предназначена для перевозки грузов весом до 200 килограммов. Она может быть использована для доставки товаров в труднодоступные районы, что делает ее идеальным решением для логистических компаний, стремящихся к оптимизации своих цепочек поставок.

Пожарный дрон EHang 216F: Разработанный для борьбы с огнем в высотных зданиях, этот дрон способен доставлять до 150 литров огнетушащего вещества непосредственно к источнику пожара. Он может быть особенно полезен в густонаселенных городах, где традиционные методы тушения пожара могут быть неэффективны.

Презентация EHang в Абу-Даби показала не только технические возможности компании, но и потенциал беспилотных технологий в целом. Эти инновации могут радикально изменить представление о транспорте, доставке и аварийных службах, предлагая более быстрые, безопасные и экологичные альтернативы традиционным методам.

Событие привлекло внимание представителей правительства, инвесторов и предпринимателей со всего мира, которые приехали увидеть будущее автономного воздушного транспорта. В ходе выставки были проведены живые демонстрации, показывающие возможности дронов в реальных условиях.

Компания EHang уже получила несколько предварительных заказов от различных организаций, заинтересованных в интеграции беспилотных технологий в свои операции.