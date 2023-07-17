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Международная морская организация ООН (ИМО) получила официальное письмо от российских властей, в котором было объявлено о намерении отозвать гарантии безопасности судоходства в связи с окончанием действия продовольственного соглашения. В документе также было заявлено, что Россия примет соответствующие меры для нейтрализации возможных угроз со стороны киевского режима в этом районе.
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Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, выразил свое сожаление по поводу прекращения зернового соглашения и отзыва гарантий безопасности судоходства. Он также признал, что существовали трудности в экспорте продовольствия и удобрений из России.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что договоренности, касающиеся транспортировки зерна через Черное море, фактически перестали действовать, и отметил, что некоторые обязательства, связанные с Россией, не были выполнены.
Мария Захарова, представитель МИД России, сообщила, что Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о своем возражении против продления зернового соглашения. Она также добавила, что в ближайшее время будет опубликовано заявление российского МИД, в котором будут представлены дополнительные разъяснения позиции России по этому вопросу.