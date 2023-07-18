ПТРК «Фагот»: история, характеристики, принцип действия
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История
Характеристики
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Дальность стрельбы: до 2 000 метров (ракета 9М111) или до 4 000 метров (ракета 9М113).
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Бронепробиваемость: до 600 миллиметров (ракета 9М111) или до 800 миллиметров (ракета 9М113).
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Скорость полета ракеты: 240 метров в секунду.
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Масса ракеты: 12,5 килограммов.
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Масса пусковой установки: 18 килограммов.
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Расчет: 1 человек.
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Время подготовки к стрельбе: 10 секунд.
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Эффективность поражения цели: более 90%.
Особенности
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Полуавтоматическое командное наведение по проводам (SACLOS). Это означает, что оператор комплекса наводит ракету на цель с помощью оптического прицела, а ракета управляется по проводам, которые протягиваются за ней во время полета. Такая система наведения позволяет оператору поражать движущиеся цели с высокой точностью.
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Высокая бронепробиваемость. Ракета «Фагот» оснащена кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью до 600 миллиметров (ракета 9М111) или до 800 миллиметров (ракета 9М113). Это позволяет ей поражать все современные танки, включая танки с динамической защитой.
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Простота использования и обслуживания. ПТРК «Фагот» может быть развернут одним солдатом за несколько минут. Он отличается высокой надежностью и эффективностью.
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Эффективность поражения цели. Комплекс «Фагот» был успешно использован в многочисленных военных конфликтах, в том числе в войне в Афганистане и в чеченской войне. Он показал высокую эффективность в поражении бронированной техники противника.
Конструкция и принцип действия
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пусковая установка;
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ракета;
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оптический прицел.
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