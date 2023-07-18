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«Фагот» — советский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) с полуавтоматическим командным наведением по проводам. Он был разработан в конце 1960-х годов и принят на вооружение Советской армии в 1970 году. «Фагот» является одним из самых популярных ПТРК в мире и был экспортирован в более чем 50 стран.





История





ПТРК «Фагот» был разработан в конце 1960-х годов и принят на вооружение Советской армии в 1970 году. Он был разработан как ответ на появление в странах НАТО новых танков, оснащенных динамической защитой. «Фагот» стал первым в мире ПТРК, который мог эффективно поражать танки с динамической защитой.









ПТРК «Фагот» был впервые применен в боевых действиях в ходе войны в Афганистане. Он показал высокую эффективность в поражении бронированной техники противника. ПТРК «Фагот» также применялся в ходе Первой чеченской войны и Второй чеченской войны.

Характеристики





Характеристики ПТРК «Фагот» следующие:





Дальность стрельбы: до 2 000 метров (ракета 9М111) или до 4 000 метров (ракета 9М113). Бронепробиваемость: до 600 миллиметров (ракета 9М111) или до 800 миллиметров (ракета 9М113). Скорость полета ракеты: 240 метров в секунду. Масса ракеты: 12,5 килограммов. Масса пусковой установки: 18 килограммов. Расчет: 1 человек. Время подготовки к стрельбе: 10 секунд. Эффективность поражения цели: более 90%.





Особенности





ПТРК «Фагот» имеет следующие особенности:





Полуавтоматическое командное наведение по проводам (SACLOS). Это означает, что оператор комплекса наводит ракету на цель с помощью оптического прицела, а ракета управляется по проводам, которые протягиваются за ней во время полета. Такая система наведения позволяет оператору поражать движущиеся цели с высокой точностью. Высокая бронепробиваемость. Ракета «Фагот» оснащена кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью до 600 миллиметров (ракета 9М111) или до 800 миллиметров (ракета 9М113). Это позволяет ей поражать все современные танки, включая танки с динамической защитой. Простота использования и обслуживания. ПТРК «Фагот» может быть развернут одним солдатом за несколько минут. Он отличается высокой надежностью и эффективностью. Эффективность поражения цели. Комплекс «Фагот» был успешно использован в многочисленных военных конфликтах, в том числе в войне в Афганистане и в чеченской войне. Он показал высокую эффективность в поражении бронированной техники противника.







Конструкция и принцип действия





ПТРК «Фагот» состоит из следующих основных частей:





пусковая установка;

ракета;

оптический прицел.





Пусковая установка выполнена из алюминиевого сплава и имеет складную конструкцию. Она состоит из двух основных частей: плечевого упора и ствола. Ствол представляет собой направляющую для ракеты. На стволе расположены прицельные приспособления.







Ракета 9М111 имеет длину 1,15 м, диаметр 120 мм и массу 12,5 кг. Она оснащена кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью до 600 мм. Ракета 9М113 имеет длину 1,35 м, диаметр 120 мм и массу 16 кг. Она оснащена кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью до 800 мм.

Оптический прицел имеет увеличение 2,5х и поле зрения 12°. Он позволяет оператору прицелиться в цель и навести ракету на нее.

Принцип действия ПТРК «Фагот» основан на полуавтоматическом командном наведении по проводам (SACLOS). При нажатии на спусковой крючок ракета запускается из пусковой установки и летит к цели. На пути к цели ракета управляется по проводу, который протягивается за ней. Оператор комплекса наводит ракету на цель с помощью оптического прицела. При достижении цели ракета взрывается, поражая ее бронебойной кумулятивной струей.





ПТРК «Фагот» является эффективным оружием, которое может использоваться для поражения бронированной техники противника на дальностях до 4 000 метров. Он прост в использовании и обслуживании, а также отличается высокой надежностью. Комплекс был успешно использован в многочисленных военных конфликтах, в том числе в войне в Афганистане и в чеченской войне.