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Иранский ПТРК Toophan - копия американского TOW: история, характеристики и применение

Toophan: иранский ответ на американский TOW, эффективное средство борьбы с бронетехникой
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Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Toophan — это семейство иранских переносных управляемых ракет (ПУМ) второго поколения, разработанных и производящихся компанией Iran Electronics Industries (IEI). Первый вариант ПТРК Toophan был представлен в 1988 году и был практически идентичен американскому ПТРК BGM-71 TOW, который Иран получил в 1971 году в рамках контракта на поставку 1000 ракет и 100 пусковых установок. После исламской революции 1979 года поставки TOW были прекращены, и Иран был вынужден самостоятельно разрабатывать и производить ПТРК.

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ПТРК Toophan являются одними из основных противотанковых средств в иранской армии и используются в различных модификациях. Они также экспортировались в ряд стран, в том числе Сирию, Ливию и Ирак.

Характеристики ПТРК Toophan

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ПТРК Toophan представляют собой переносные ПТРК, которые могут быть установлены на различные платформы, включая бронетранспортеры, вертолеты и лодки. Они имеют максимальную дальность стрельбы 3,75 км и бронепробиваемость до 900 мм.

ПТРК Toophan используют полуавтоматическую систему наведения по проводам. Пусковая установка оснащена оптическим прицелом с дневной и ночной визировкой.

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ПТРК Toophan оснащаются кумулятивной боевой частью, которая может пробивать броню танков и других бронированных целей. Они также могут быть оснащены термобарической боевой частью, которая предназначена для поражения живой силы и легкобронированной техники.

Варианты ПТРК Toophan

ПТРК Toophan были разработаны в нескольких вариантах, включая:

  1. Toophan-1 (Тоофан-1): первый вариант, выпущенный в 1988 году.
  2. Toophan-2 (Тоофан-2): модернизированный вариант, выпущенный в 1990-х годах. 
  3. Toophan-3 (Тоофан-3): вариант с термобарической боевой частью, выпущенный в 2000-х годах.
  4. Toophan-4 (Тоофан-4): вариант с увеличенной дальностью стрельбы, выпущенный в 2010-х годах.
  5. Toophan-5 (Тоофан-5): вариант с лазерной системой наведения, выпущенный в 2010-х годах.

Эксплуатация ПТРК Toophan

ПТРК Toophan являются одними из основных противотанковых средств в иранской армии и используются в различных модификациях. Они также экспортировались в ряд стран, в том числе Сирию, Ливию и Ирак.

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ПТРК Toophan были использованы в боевых действиях в Ирано-иракской войне, Сирийской гражданской войне и Иракской войне. Они также использовались в ряде других конфликтов.


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