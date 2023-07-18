Иранский ПТРК Toophan - копия американского TOW: история, характеристики и применение
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Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Toophan — это семейство иранских переносных управляемых ракет (ПУМ) второго поколения, разработанных и производящихся компанией Iran Electronics Industries (IEI). Первый вариант ПТРК Toophan был представлен в 1988 году и был практически идентичен американскому ПТРК BGM-71 TOW, который Иран получил в 1971 году в рамках контракта на поставку 1000 ракет и 100 пусковых установок. После исламской революции 1979 года поставки TOW были прекращены, и Иран был вынужден самостоятельно разрабатывать и производить ПТРК.
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ПТРК Toophan являются одними из основных противотанковых средств в иранской армии и используются в различных модификациях. Они также экспортировались в ряд стран, в том числе Сирию, Ливию и Ирак.
Характеристики ПТРК Toophan
ПТРК Toophan представляют собой переносные ПТРК, которые могут быть установлены на различные платформы, включая бронетранспортеры, вертолеты и лодки. Они имеют максимальную дальность стрельбы 3,75 км и бронепробиваемость до 900 мм.
ПТРК Toophan используют полуавтоматическую систему наведения по проводам. Пусковая установка оснащена оптическим прицелом с дневной и ночной визировкой.
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ПТРК Toophan оснащаются кумулятивной боевой частью, которая может пробивать броню танков и других бронированных целей. Они также могут быть оснащены термобарической боевой частью, которая предназначена для поражения живой силы и легкобронированной техники.
Варианты ПТРК Toophan
ПТРК Toophan были разработаны в нескольких вариантах, включая:
- Toophan-1 (Тоофан-1): первый вариант, выпущенный в 1988 году.
- Toophan-2 (Тоофан-2): модернизированный вариант, выпущенный в 1990-х годах.
- Toophan-3 (Тоофан-3): вариант с термобарической боевой частью, выпущенный в 2000-х годах.
- Toophan-4 (Тоофан-4): вариант с увеличенной дальностью стрельбы, выпущенный в 2010-х годах.
- Toophan-5 (Тоофан-5): вариант с лазерной системой наведения, выпущенный в 2010-х годах.
Эксплуатация ПТРК Toophan
ПТРК Toophan являются одними из основных противотанковых средств в иранской армии и используются в различных модификациях. Они также экспортировались в ряд стран, в том числе Сирию, Ливию и Ирак.
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ПТРК Toophan были использованы в боевых действиях в Ирано-иракской войне, Сирийской гражданской войне и Иракской войне. Они также использовались в ряде других конфликтов.
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