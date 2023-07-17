В египетской деревне Эль-Аликат, которая находится в провинции Кена, были обнаружены случаи неустановленного заболевания у нескольких жителей. Согласно сообщению Министерства здравоохранения страны, больные жалуются на симптомы, включающие высокую температуру, миалгии (боли в мышцах), тошноту и головокружение. Пока ни в одном из случаев госпитализация не потребовалась.

В связи с этим, в деревню были направлены бригады медицинских специалистов для предоставления профилактической и медицинской помощи, а также для осуществления эпидемиологического надзора. У пациентов были взяты образцы для проведения анализов, с целью выяснения причин и характеристик этого неустановленного заболевания.

Помимо этого, власти направили около 50 медицинских автомобилей в деревню, а также были собраны пробы питьевой воды для последующего исследования.

Точное число жителей, страдающих от симптомов этого неустановленного заболевания, различается в зависимости от разных источников и составляет от 200 до одной тысячи человек.