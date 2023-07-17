США рассказали, чем для России обернется выход из зерновой сделки

Согласно заявлению Джейка Салливана, советника президента США по нацбезопасности, Россия может столкнуться с дипломатическими издержками, если не продлит зерновую сделку. В интервью CBS News он отметил, что международное сообщество может воспринять отказ Москвы продлить соглашение, срок которого истекает 17 июля, как отвержение стран, нуждающихся в помощи из-за продовольственных проблем.

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Салливан признал сложность предсказания решения президента РФ Владимира Путина относительно этой сделки. Однако он подчеркнул, что США готовы к любому развитию ситуации и продолжают сотрудничать с украинской стороной по данному вопросу.

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Согласно оценкам, представленным агентством РИА Новости, в случае отказа России от продления сделки, Украина может потерять до $500 миллионов ежемесячно. Это вызвано тем, что сделка включает обеспечение безопасного вывоза зерна из черноморских портов Украины, а также снятие ограничений на поставки российских удобрений на международные рынки.