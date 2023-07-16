Британский отставной генерал Марк Киммитт в интервью Wall Street Journal объяснил отсутствие прогресса у контрнаступления ВСУ качеством российских укреплений

В интервью Wall Street Journal британский отставной генерал Марк Киммитт рассказал о причинах отсутствия прогресса в украинском контрнаступлении против российских сил. Он отметил три основных направления атак Вооруженных Сил Украины: под Артемовском, Запорожьем и в районе Угледара и Великой Новоселки, с целью достижения Мариуполя.

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Однако, генерал указал на значительное препятствие в виде российских укреплений, которые он описал как "20 километров ада". Российские укрепления построены таким образом, что техника ВСУ должна поднимать переднюю часть, после чего становится уязвимой для атак в самой слабой точке - в днище танков.

Несмотря на начало контрнаступления 4 июня, на южном фронте Украины не было значительного прогресса. В связи с этим возникает предположение, что президент Украины Владимир Зеленский может быть вынужден будет отказаться от территорий, потерянных в результате неудачной операции.

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Издание Politico также сообщает о возможном пересмотре уровня поддержки союзниками Украины из-за неудачного контрнаступления, а также выражает опасения относительно украинского арсенала. Статья указывает на возможность отправки США кассетных бомб в качестве спорного решения из-за сокращения запасов украинского арсенала. Кроме того, Politico высказывает предположение о возможном изменении политики со стороны кандидата в президенты США Дональда Трампа, который может разрушить то, что было построено Байденом после его возвращения на должность президента.