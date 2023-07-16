Министерство обороны Белоруссии объявило о разработке плана сотрудничества с Частной Военной Компанией (ЧВК) "Вагнер". Согласно сообщению, Вооруженные силы Белоруссии и бойцы ЧВК "Вагнер" будут проводить совместные тренировки и обмениваться опытом между своими подразделениями.

Министерство обороны получило много обращений по вопросу сотрудничества с ЧВК "Вагнер" и, в результате, разработало дорожную карту на будущее сотрудничество между подразделениями разных родов войск. В сообщении не уточняется подробности этой дорожной карты.

Ранее было сообщено, что бойцы ЧВК "Вагнер" уже начали подготовку белорусских военнослужащих. Тренировки проводятся на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Белорусские военные занимаются тактикой передвижения на поле боя, стрельбой, а также проходят обучение в области медицины и инженерии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил намерение привлечь бойцов ЧВК "Вагнер" для подготовки своих военнослужащих. Он отметил, что эти бойцы обладают ценным опытом, который может быть полезен для обучения и передачи знаний о эффективности вооружения в реальных условиях.





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