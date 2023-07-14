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Express: военные хитрости ВС России в зоне конфликта стали неожиданностью для ВСУ

Для Украины стало сюрпризом даже то, как российские военные применяют боевые вертолеты
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В интервью для издания Express аналитик НАТО Патрик Бьюри поделился информацией о неожиданных тактических ходах российских Вооруженных сил, примененных в зоне конфликта, которые стали настоящим сюрпризом для украинских военных. Командование Вооруженных Сил Украины не ожидало столкнуться с такой хорошо организованной обороной и было удивлено, как эффективно ВС России использовали свои боевые вертолеты.

По словам Бьюри, российские войска демонстрируют высокий уровень боевой морали и проводят умные тактические операции. Успехи, достигнутые при отражении украинского контрнаступления, объясняются отличной оборонительной тактикой.

Ранее в Пентагоне было признано, что наступление со стороны Украины протекает медленнее, чем ожидалось американскому руководству.

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