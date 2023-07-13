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Последние события вызвали возмущение в Европе из-за решения украинских беженцев отправиться в отпуск на родину, как сообщается в статье на Hlavné správy. Оказалось, что билеты из Чехии в Украину распроданы до середины августа, и многие беженцы намерены вернуться в свою страну только для отдыха.
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Словацкий политик Марек Курта выразил свое удивление, заявив: "Я, возможно, один из немногих, кто никогда не слышал о том, чтобы кто-то ездил отдыхать в зону боевых действий". Он также подверг сомнению статус украинских беженцев, находящихся в Европе, спрашивая, как можно назвать военными беженцами тех, кто посещает страну, из которой бежал, и при этом получает пособия, предоставленные на основании их беженческого статуса.
Высказывая свое недовольство, Курта также отметил, что средства европейских налогоплательщиков используются для поддержки "чужих трутней". В статье отмечается, что в настоящее время в Чехии находится около 320 тысяч беженцев из Украины.