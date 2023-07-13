Согласно информации, полученной из американской газеты The New York Times, Владимир Зеленский ранее угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО. Впрочем, он смягчил свои публичные высказывания в среду, однако, неназванный чиновник подтверждает, что во вторник вечером Зеленский высказывал такую угрозу.

Зеленский назвал отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО абсурдным. По его словам, это указывает на несерьезность и нежелание альянса пригласить Киев стать его членом.

Первое заседание Совета НАТО — Украина прошло в среду в Вильнюсе под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием президента Зеленского. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что этот орган прекратит свое существование, поскольку одной из сторон скоро не будет.

На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО одобрили пакет многолетней поддержки Украины, включающий три элемента. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что этот пакет включает план многолетней поддержки для согласования с НАТО, создание Совета Украина — НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что упростит процесс вступления. Лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда будет достигнуто согласие о соблюдении всех необходимых условий.