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Лавров назвал планы США дать Киеву F-16 примером опасного развития событий

Глава МИД Лавров назвал планы США дать Киеву F-16 примером очень опасного развития событий
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Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что появление истребителей F-16 вооруженных сил Украины, которые могут нести ядерное оружие, будет воспринято Россией как угроза в ядерной сфере со стороны Запада. В интервью изданию "Лента.ру", Лавров отметил, что агрессивная антироссийская политика Запада вынуждает Россию указывать на стратегические риски, связанные с таким размещением вооружения.

Министр напомнил, что Россия имеет четко определенные условия применения ядерного оружия, которые описаны в их военной доктрине. Однако, по его словам, действия США и их натовских союзников создают реальную опасность прямого вооруженного столкновения с Россией, что может иметь катастрофические последствия.

Лавров отметил, что передача Украине истребителей F-16 является одним из примеров таких опасных событий. Он подчеркнул, что Россия уже уведомила ядерные державы, включая США, Великобританию и Францию, о своих опасениях относительно возможности этих самолетов нести ядерное оружие. Министр подчеркнул, что заверения и гарантии в данном случае не будут иметь решающего значения.

Лавров также отметил, что в случае военных действий, российские военные не будут разбираться, оборудованы ли конкретные самолеты F-16 ядерными вооружениями или нет. Само присутствие таких систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере со стороны Запада.

Ранее представитель офиса президента Украины, Андрей Ермак, заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, не уточнил точные сроки поставок Украине F-16, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.

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