Рогов сообщил, что спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС
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В ходе проведения спецоперации силовые структуры задержали группу украинских диверсантов, которые планировали использовать лазерную наводку ракет против Запорожской АЭС. Информацию об этом распространил глава общественного движения "Мы вместе с Россией", Владимир Рогов, в своем телеграм-канале.
По словам Рогова, подозреваемые диверсанты были задержаны, и оказалось, что они получили подготовку от британских инструкторов в Германии. Видео с допросом одного из задержанных было опубликовано, где он раскрыл подробности планирования, доставки и целей диверсионной группы.
Стоит отметить, что Запорожская область после проведенного референдума в сентябре 2022 года присоединилась к Российской Федерации, но Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. На данный момент более 70% Запорожской области находится под контролем России, а город Запорожье остается под украинским контролем, хотя временным административным центром области стал Мелитополь с марта 2023 года.
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