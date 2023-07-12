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Артемий Лебедев отреагировал на конфискацию своего имущества на Украине

Дизайнер Артемий Лебедев написал, что "будет скучать" по конфискованной квартире в Киеве
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Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев выразил свое мнение о конфискации двух его квартир в центре Киева в своем Telegram-канале. Он поделился фотографиями одной из квартир и заявил, что будет скучать по ней. Конфискация имущества блогера связана с его гражданской позицией, как сообщила Инна Богатых, директор департамента санкционной политики украинского Министерства юстиции. Уже несколько лет Лебедев не имел доступа к этим квартирам, так как в 2017 году ему запретили въезд в Украину.

Прошлой осенью Артемий Лебедев попал под персональные украинские санкции, включающие 166 "пропагандистов" из России. Весной Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему обвинение за репортаж о Запорожской атомной электростанции, хотя Лебедев в то время находился за пределами Украины.

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