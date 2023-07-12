Макгрегор: ВСУ полностью уничтожат в ходе контратаки российской армии
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В ходе интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor SC, экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о предстоящей контратаке российской армии, которая, по его словам, приведет к полному уничтожению Вооруженных сил Украины. Эксперт предупредил, что, несмотря на возможные попытки украинских войск продемонстрировать активность, в случае атаки со стороны России, украинцы будут разгромлены и полностью побеждены.
Макгрегор отметил, что украинские военные исчерпали свои запасы боеприпасов, техники и военного персонала, а также теряют западное вооружение быстрее, чем могут его восполнить или использовать. Он предрекает, что украинцы столкнутся с мощным огнем артиллерии, ракет и снарядов, в то время как сотни тысяч российских войск будут наступать на них. Ранее полковник предупреждал о возможном внутреннем разрушении Украины и ее полном коллапсе.
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