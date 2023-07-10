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ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
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Согласно сообщению издания Bild, высокопоставленный источник сообщил, что Германия и США блокируют официальную заявку Украины о членстве в НАТО. Издание также утверждает, что Германия и США оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы они присоединились к их позиции.

На прошлой неделе газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что Германия планирует настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что это может привести к конфликту с Россией. Кроме того, издание Financial Times утверждало, что США и Германия испытывают давление союзников в НАТО из-за недостаточной поддержки Украины в вопросе ее вступления в альянс.

Предполагается, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский планирует официально запросить принятие Украины в НАТО, что станет началом длительного процесса, требующего урегулирования вооруженного конфликта. Однако "некоторые важные страны НАТО", в частности Германия и США, намерены заблокировать этот запрос. 

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Саммит НАТО привлечет лидеров всех стран-членов альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал такой процесс несвоевременным. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил политику "открытых дверей" альянса, но отметил, что организация сосредоточит свои усилия на предоставлении военной помощи Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины нет альтернативы приглашению вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском МИДе заявили, что страны НАТО "играют с огнем", отправляя оружие в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наращивание вооружения Украины со стороны Запада не способствует успеху переговоров между Россией и Украиной и может иметь негативные последствия. Лавров заявил, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте на Украине, включая поставки оружия и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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