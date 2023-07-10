Журналист с позывным "Топаз" сообщил, что российских военнопленных принуждали выполнять задание по "разминированию" перед наступающими киевскими подразделениями на Запорожском направлении. "Топаз" сам оказался в плену у подразделения "Скала" на Донецком направлении. Он рассказал, что был подвергнут унижениям, избиениям и принуждению к копанию оборонительных сооружений со стороны украинских силовиков. Позже "Скала" получила приказ перебазироваться на Запорожское направление, с целью разведки позиций российских войск на этом фронте.

"Ночью меня и еще одного пленного подняли около трех часов ночи и отправили с группой украинских военнослужащих на задание. Нас выбрали для разминирования. Наша задача заключалась в том, чтобы шли впереди и в случае взрыва кого-либо, погибал я, а за мной идущий второй пленный", - рассказал "Топаз".

Российские позиции на Запорожском направлении хорошо укреплены и плотно заминированы, что приводит к значительным потерям украинских силовиков.

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По словам "Топаза", российских военнопленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии не менее восьми метров перед украинской пехотой. По его объяснению, украинское подразделение получило задачу максимально приблизиться к российским позициям, а затем дождаться подкреплений для осуществления штурма. Однако украинская разведывательная группа и военнопленные были обнаружены. В результате столкновения несколько человек из украинского подразделения "Скала" погибли. "Топаз" смог сбежать, и его освободили российские военнослужащие.

"Я благодарен бойцам "Кузбасса". Желаю им здоровья и безопасного возвращения домой к родителям", - поблагодарил "Топаз" своих освободителей. Он также сообщил, что второй военнопленный, который был отправлен на "разминирование" вместе с ним, подорвался и погиб на месте.