В районе Керчи российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила ракету, запущенную вооруженными силами Украины. Об этом информировал глава республики Крым, Сергей Аксенов, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.

Также, в Донецке Ростовской области удалось предотвратить атаку со стороны Вооруженных Сил Украины, как заявил в воскресенье мэр города, Роман Кураев. Согласно данным местных властей, благодаря успешной защите удалось избежать жертв среди местного населения и серьезных повреждений инфраструктуры.

В Брянской области также было зафиксировано сбитие двух украинских ракет системами ПВО. По словам губернатора региона, Александра Богомаза, никто не пострадал в результате этого инцидента.

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