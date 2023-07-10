Согласно сообщению издания Politico, небольшая группа западных союзников Киева в настоящее время активно обсуждает и согласовывает гарантии безопасности для Украины перед предстоящим саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Издание ссылается на четырех неназванных чиновников, утверждая, что США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель ведут переговоры с Украиной и обратились за поддержкой к другим союзникам в НАТО, ЕС и G7.

Согласно одному из источников из НАТО, каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить свои обязательства по гарантиям безопасности Украины. Он также отмечает, что гарантии будут включать долгосрочную поддержку вооруженных сил Украины, включая финансирование, консультации и обучение, чтобы украинские вооруженные силы могли справиться с любой будущей агрессией.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получит гарантии безопасности от нескольких стран НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе. Газета Financial Times также сообщала о работе Великобритании, Франции и Германии над декларацией с Украиной, которая формализует имеющиеся соглашения о помощи и создает основу для долгосрочной финансовой и военной поддержки Киева.

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Важно отметить, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не станет полноправным членом альянса, как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Однако НАТО будет продолжать усиливать свою военную помощь Украине. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение на саммите в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.