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Экс-генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями

Экс-генсек НАТО Расмуссен поддержал идею принимать Украину в альянс частями
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Бывший генеральный секретарь НАТО, Андерс Фог Расмуссен, заявил в интервью немецкой медиагруппе RND, что Украину можно принимать в НАТО частями. Он отметил, что решение зависит от Украины, но не считает это невозможным. Расмуссен считает, что вступление Украины в альянс поэтапно может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу. Он провел параллель с принятием Западной Германии в НАТО в 1955 году, однако признал, что есть множество отличий.

Расмуссен предложил возможность договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 устава НАТО (о коллективной обороне) выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, на которых правительство в Киеве в настоящее время обладает фактической суверенной властью. Он считает, что подобное решение позволит Украине быстрее присоединиться к НАТО.

Михаэль Рот, глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии, ранее также предлагал принимать Украину в НАТО частями.

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Официальное решение о вступлении Украины в НАТО будет принято на саммите альянса, который состоится 11-12 июля. По словам советника президента США по нацбезопасности, Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе.

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