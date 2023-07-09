Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством
В 2023 году гражданам Украины, проживающим на территории Херсонщины и других новых регионов России, необходимо определиться со своим правовым статусом. Такую информацию озвучил сенатор Константин Басюк, представитель Херсонской области, в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, данное уведомление касается граждан Украины, которые проживают в новых регионах России и не оформили никакого официального статуса. В течение текущего года данным гражданам необходимо определиться с правовым статусом на территории России, их вариантами являются получение гражданства РФ или вид на жительство (ВНЖ).
Константин Басюк подчеркнул, что если иностранный гражданин не оформит никакого статуса в России, то против него могут быть применены меры административного воздействия, включая выдворение из страны.
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