СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24
Недавно, согласно информации, опубликованной газетой Wall Street Journal, Польша передала Украине приблизительно десяток боевых вертолетов Ми-24, которые являются советской разработкой. Важно отметить, что ранее передача этих вертолетов Польшей Украине не обнародовывалась.
В дополнение к этому, в мае Польша передала Украине также истребители МиГ-29, танки (включая модернизированные Т-72, РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки Krab и 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, а также значительное количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.
Стоит отметить, что Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что передача вооружений Украине только затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО непосредственно участвуют в этом противостоянии, предоставляя не только вооружение, но и оказывая поддержку в подготовке кадров.
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