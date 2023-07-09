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Песков: нарушение договоров при передаче лидеров "Азова" никого не красит

Песков: нарушение договоренностей при передаче Турцией лидеров "Азова" никого не красит
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РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил свою позицию относительно нарушения договоренностей между Турцией и Украиной при передаче лидеров "Азова". Он подчеркнул, что такое нарушение действующих договоренностей неприемлемо.

В пятницу, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где состоялись его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В результате этих переговоров Зеленский сообщил, что лидеры  "Азова" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега - направляются из Турции в Киев.

В сентябре 2022 года глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин объявил об освобождении 56 человек в ходе обмена пленными между Украиной и ДНР. Из этих 56 человек, 55 были военнослужащими, пятеро из которых - представители Донбасса, а остальные - военнослужащие Вооруженных Сил России. Среди освобожденных были также лидеры  террористического полка "Азов". Об этом обмене информировал также президент Турции Эрдоган. В январе 2023 года турецкая газета Hurriyet со ссылкой на местные источники сообщила, что лидеры "Азова" до сих пор находятся в Турции, и что такая ситуация якобы была требованием со стороны России.

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Нарушение договоренностей при передаче лидеров "Азова" из Турции в Украину вызвало недовольство российского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который подчеркнул неприемлемость подобных нарушений существующих соглашений.

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