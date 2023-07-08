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The Grayzone считает, что поставка кассетных боеприпасов США в Украину вызвана проблемами у ВСУ

В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных бомб
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Макс Блюменталь, основатель и главный редактор The Grayzone, высказал свое мнение в Twitter относительно решения США поставить кассетные боеприпасы Украине. Он считает, что такое решение было принято из-за проблем, с которыми сталкивается Вооруженные силы Украины (ВСУ). Блюменталь полагает, что данное решение американской администрации обусловлено "отчаянием из-за провала контрнаступления". Он также высказывает опасения относительно использования ВСУ запрещенных международным правом мин типа "Лепесток" и возможных последствий для мирного населения Донецка от применения кассетных бомб.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о планах США передать Украине кассетные боеприпасы.

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