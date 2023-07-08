По информации, опубликованной на портале Mash, Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, получил серьезные травмы в результате падения с третьего этажа, вследствие чего пришлось удалить часть костей таза, которые не подлежат восстановлению. По последним данным, ему было проведено пять операций.

Состояние молодого Ефремова остается тяжелым. Согласно информации, предоставленной источниками, актер находится в сознании, однако испытывает проблемы с ориентацией в пространстве. Врачи установили аппараты для фиксации тела и также произвели удаление и сращивание нескольких костей таза.

Николай Ефремов начал свою карьеру на экранах в возрасте 13 лет, снявшись в социальной драме "Дунечка". В течение своей карьеры он снялся в более чем 20 работах, включая фильмы "Белая гвардия", "Повороты судьбы", "Индиго" и другие.