Президент Украины Владимир Зеленский высказал свои мысли о необходимости наличия "разных коридоров" при осуществлении зерновой сделки во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. В своем заявлении, он отметил, что существующий зерновой коридор не является свободным и обвинил Россию в блокировке Черного моря. Эту информацию передает агентство РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что всё идет к прекращению зерновой сделки 18 июля, так как достигнутые договоренности не выполняются. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Организации Объединенных Наций не удалось справиться с выполнением российской части договоренностей по зерновой сделке. Кремль также заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки.

Государственный департамент США настаивает на продлении черноморской продовольственной инициативы. Представители департамента заявили, что "Россия должна соблюдать и продлить черноморскую зерновую инициативу". Они также обвинили Москву в предполагаемых нарушениях условий сделки и задержках в отправке зерна.