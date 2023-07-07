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В Москве неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву
Какие мотивы и личности стоят за нападением на адвоката Елену Пономареву, которую неизвестный облил зеленкой на остановке общественного транспорта
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Согласно официальной информации, в четверг, 6 июля, Адвоката Адвокатской палаты Московской области, Елену Пономареву, атаковал неизвестный человек, облив ее зеленкой на остановке общественного транспорта. Адвокат устанавливает причину нападения в связи с ее профессиональной деятельностью, что послужило основанием для Адвокатской палаты Московской области обратиться в Следственный комитет.

Стоит отметить, что женщина ранее получала угрозы в мессенджерах, сопровождаемые фотографиями ее родственников, имущества и домашних животных. В Адвокатской палате Московской области предполагают, что это свидетельствует о том, что над ней осуществлялось наблюдение.

Пострадавшая описала свои травмы, сообщив о полученном ожоге второй степени в глазу, полученном в результате нападения. Событие произошло на остановке общественного транспорта, расположенной по адресу: Москва, Рублевское шоссе, 16, корпус 1. В предшествующий период Адвокату также причиняли вред, а именно: обливали автомобиль краской и прокалывали шины. Пономарева отметила, что обращалась в полицию по данному поводу, однако полученные результаты оказались неудовлетворительными.


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