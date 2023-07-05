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«Аня, остановись!»: россияне встревожились за Анну Семенович

Уехавшая на отдых в Турцию Анна Семенович пожаловалась на проблемы с алкоголем
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Популярная певица Анна Семенович поделилась своими впечатлениями о текущем отдыхе в Турции, сообщая своим подписчикам в социальных сетях о своих приключениях и некоторых неприятностях, связанных с употреблением алкоголя.

Согласно свежей публикации, Семенович призналась, что перебрала с употреблением апероля и местной анисовой водки. После этого она почувствовала последствия, жалуясь на похмелье и описывая свое состояние как "головная боль, разрывающая череп". В поисках совета и поддержки, артистка обратилась к своим поклонникам, интересуясь, как лечить похмелье.

Обеспокоенные фанаты быстро откликнулись на пост Семенович, выражая свою тревогу и предостерегая певицу от чрезмерного употребления алкоголя. Они подчеркнули, что наиболее простым способом избежать проблем с похмельем является умеренное потребление алкоголя. Более того, некоторые фанаты предположили, что певица может страдать от одиночества, искушая себя спиртными напитками в попытке справиться с этим состоянием. Они настоятельно призвали Семенович остановиться, указав на то, что алкоголь не является решением проблемы. Вспомнив ее прошлую спортивную карьеру, фанаты напомнили, что у нее должна быть сила воли, чтобы справиться с ситуацией без использования алкоголя.

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