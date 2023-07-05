Россиянам объяснили, с чем связано резкое подорожание туров за границу
Цены на зарубежные туры резко возросли из-за нестабильности российского валютного курса. Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), подчеркнул, что колебания курсов валют негативно сказались на стоимости туров по всем направлениям за рубежом, особенно в Турции и Египте. При этом он отметил, что благодаря уменьшению номинальной стоимости путевок в долларах и евро, туроператоры смогли смягчить рост цен на туры. В противном случае, стоимость путешествий могла бы увеличиться еще более значительно.
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