Президент США Джо Байден выразил желание видеть главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в роли будущего генерального секретаря НАТО после окончания срока Йенса Столтенберга. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на источники. Байден считает, что фон дер Ляйен является наиболее подходящим кандидатом для этой должности.

Сообщается, что между президентом США и главой Европейской комиссии установились тесные связи в области трансатлантического сотрудничества. Они обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между США и Европейским союзом.

The Daily Telegraph также отмечает, что в последнее время Урсула фон дер Ляйен стала полагаться на разведывательную информацию, предоставляемую Соединенными Штатами, а не на данные от европейских источников. Это обусловлено тем, что Европейский союз предоставлял неточные сведения о специальной военной операции, проводимой Россией.

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Согласно информации The Daily Telegraph, фон дер Ляйен в частных беседах заявила, что не сможет занять пост генерального секретаря Североатлантического альянса, по крайней мере до следующего года. В связи с этим срок полномочий Йенса Столтенберга был продлен еще на один год, о чем сам Столтенберг сообщил в своем аккаунте в Twitter.