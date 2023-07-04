Военный политолог и подполковник запаса МВД Олег Иванников предупредил о возможной вербовке родственников украинским режимом, которую можно заметить по внезапному появлению больших денежных сумм. Он указал на сложность определения степени преступной деятельности и вовлеченности родственников, однако при появлении неожиданного финансового достатка у безработного родственника стоит задать вопросы о его происхождении.

Иванников отметил, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) наиболее активно вербуют людей, еще неопределившихся в жизни или имеющих психические проблемы. Он также сообщил, что специальные службы Украины активно ищут таких людей через социальные сети с целью использования их для совершения террористических актов.

Правоохранительные органы России используют искусственный интеллект для выявления возможных завербованных лиц. Если с определенного IP-адреса поступают регулярные запросы, связанные с "коктейлями Молотова", взрывными устройствами или связями с ВСУ, специализированное оборудование автоматически сигнализирует об этом.

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Эксперт также подчеркнул, что важно обращать внимание на социальные сети и мессенджеры, где завербованные лица могут выражать враждебное отношение к российским властям.



