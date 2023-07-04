Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Офицер ЛНР Марочко: под Купянском из-за столкновения с бензовозом сгорели трое военных ВСУ

Украинские военные сгорели под Купянском
[ ] для раздела Блоги
+
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 по цене 12го - смотри
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

Под Купянском, Харьковская область, произошло столкновение автомобиля Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с бензовозом в районе населенного пункта Ковшаровка. В результате этого несчастного случая, 15 военнослужащих получили ожоги, и трое из них умерли от полученных травм в больнице. Информацию о происшествии сообщил Андрей Марочко, подполковник в отставке из Народной Милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР).

По словам Марочко, украинская сторона рассматривает возможность диверсии в качестве причины произошедшего. Он также ссылается на данные, полученные от разведки российских вооруженных сил, которые указывают на преднамеренное повреждение тормозной системы автомобиля, в котором находился личный состав.

Столкновение произошло во время передвижения автомобиля, который следовал для замены военнослужащих в составе 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. Предварительная экспертиза подтверждает наличие указанных повреждений.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина новости война
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
4
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
73
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
20
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
6
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
125
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
30 июня 2023 73

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин вышел на связь и анонсировал "новые победы"
113
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
10
Разработчик отечественной ОС «Альт» займётся развитием и продвижением свободной архитектуры RISC-V в России
2
Сырский: Ситуация близ Бахмута тяжелая, имеется риск прорыва российских войск к Часов Яру
2
Украинские танкисты специально ломают Leopard 2 и наезжают на мины, чтобы не идти в бой
14
Шойгу: Россия уничтожила 16 Leopard 2 за месяц, а Oryx даёт другие цифры
15
Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
13
Министр обороны Шойгу: мятеж ЧВК «Вагнер» не повлиял на ход операции на Украине
3
Eurasian Times: российский «Аллигатор» Ка-52 превратился в «неуязвимого» охотника за Leopard-2
1
В Сети появились фотографии полевого лагеря ЧВК «Вагнер» в Беларуси
12
Застрявший AMX-10 не сделал ни одного выстрела, был брошен экипажем и подобран бойцами ВС РФ
7
После попадания чего-то "тяжелого" башня от БМП Bradley отлетела на несколько десятков метров
4
Глава Минобороны ФРГ исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта
1
В Германии отказались поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать ударов по России
7
Новые подробности MMO-шутера Pioner от российских разработчиков: устройство мира, озвучка от GamesVoice и системные требования
3
Ка-52 неторопясь, но очень быстро и метко управляемыми ракетами поразил три бронемашины ВСУ подряд
5
Попытка прорыва сопротивления у $0.75 определит ближайшее будущее Matic
+
Премьер Польши: референдум о размещении мигрантов пройдет вместе с выборами
+
Евросоюз и Япония расширят сотрудничество в сфере производства полупроводниковых компонентов
+
Германия и Польша не могут договориться о стоимости ремонта Леопардов из-за 10-кратной разницы цены
3

Популярные статьи

8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
115
10 лучших игровых видеокарт, за которые не жалко отдать деньги в июле 2023 года
26
Флешка, которая создаст проблемы - USB killer и Bad USB
6
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
25
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
38
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля
2
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
44
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
35
Гайд: легкий заработок на летней распродаже Steam
1

Сейчас обсуждают

Максим Смирнов
19:17
Рашисты-террористы всë плюсы ищут в своей подрывной "освободительской" деятельности))
Новый дисплей для Mac будет работать как умный экран
troglodit
19:11
скоро принимать будет некого и нечего
Зеленский просит Байдена принять Украину а НАТО уже сейчас
troglodit
19:10
через 2-3 их контрнаступления никакой украины не останется и она действительно вернётся к границам 91 года. то есть исчезнет. а Россия вернёт себе все исконно русские земли.
На Украине считают, что для выхода к границам 1991 года ВСУ потребуется провести 2—3 наступления
troglodit
19:08
Какой демонтаж. амеры сами профукивают долларовую систему. прямо сейчас. им ещё немного осталось. их долговые бумаги итак они же сами и выкупают через подставные фирмы, печатая и печатая доллары дальш...
Юрий Подоляка: ВСУ перешли ко 2-й фазе наступления, «откусывая» опорные пункты в шахматном порядке
lighteon
19:03
Недавно для Mesa на Linux началась разработка драйвера "Vulkan" для HD5xxx, HD6xxx под названием "Terakan". Разработка на начальных стадиях. Кастомный драйвер повышает фпс в Halo Infinite более чем в ...
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
хахахер
18:56
вести с полей
На Украине считают, что для выхода к границам 1991 года ВСУ потребуется провести 2—3 наступления
Vorvort
18:55
Пиар 5090 уже начался. 4090 говно, трассировку пути не тянет.😂
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Alexey Alexey
18:51
На рабочем ПК I3 10100 16gb Rx6500xt И знаете что скажу,даже в режиме PCI express 3.0 у меня plague of tale requiem идёт достаточно плавно в районе 40-45 кадров,на высоких настройках,обширные локаци...
Radeon RX 6500 XT в свежем сравнении уступила RX 5500 XT в PCIe 3.0 и была неубедительна в PCIe 4.0
Тимур Закиров
18:47
778G в 10 версии набирает 650к , так что не догоняли
Смартфон Honor X50 протестировали в AnTuTu за пару дней до анонса
Vasijara
18:45
Ой да выдаст нормально с трассировкой пути 3070 и ДЛСС на балансе, ну 30 фпс точно будет, кто захочет поиграет, к тому же там Рефлекс есть, вообще без проблем короче
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем