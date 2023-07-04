Под Купянском, Харьковская область, произошло столкновение автомобиля Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с бензовозом в районе населенного пункта Ковшаровка. В результате этого несчастного случая, 15 военнослужащих получили ожоги, и трое из них умерли от полученных травм в больнице. Информацию о происшествии сообщил Андрей Марочко, подполковник в отставке из Народной Милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР).

По словам Марочко, украинская сторона рассматривает возможность диверсии в качестве причины произошедшего. Он также ссылается на данные, полученные от разведки российских вооруженных сил, которые указывают на преднамеренное повреждение тормозной системы автомобиля, в котором находился личный состав.

Столкновение произошло во время передвижения автомобиля, который следовал для замены военнослужащих в составе 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. Предварительная экспертиза подтверждает наличие указанных повреждений.