Офицер ЛНР Марочко: под Купянском из-за столкновения с бензовозом сгорели трое военных ВСУ
Под Купянском, Харьковская область, произошло столкновение автомобиля Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с бензовозом в районе населенного пункта Ковшаровка. В результате этого несчастного случая, 15 военнослужащих получили ожоги, и трое из них умерли от полученных травм в больнице. Информацию о происшествии сообщил Андрей Марочко, подполковник в отставке из Народной Милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР).
По словам Марочко, украинская сторона рассматривает возможность диверсии в качестве причины произошедшего. Он также ссылается на данные, полученные от разведки российских вооруженных сил, которые указывают на преднамеренное повреждение тормозной системы автомобиля, в котором находился личный состав.
Столкновение произошло во время передвижения автомобиля, который следовал для замены военнослужащих в составе 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. Предварительная экспертиза подтверждает наличие указанных повреждений.
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