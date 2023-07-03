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Сегодня вечером украинская сторона нанесла массированный удар по нескольким селам на территории Белгородской области, а также атаковала МАПП "Нехотеевка". Информация о произошедшем была подтверждена Telegram-каналом SHOT.
Обстрелы начались вечером 2 июля. Сначала МАПП "Нехотеевка", расположенная всего в 400 метрах от границы, стала объектом атаки. Противник выпустил 5 мин калибра 120 мм. Также был атакован город "Шебекино", находящийся в 200 метрах от границы. В результате атаки были выпущены 2 мины того же калибра.
Позднее, к двум часам ночи, украинские вооруженные силы перешли к атаке соседних сел. В Лозовой Рудке Борисовского района было сброшено три ВОГ-17 с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Через полчаса Украина выпустила двадцать таких же снарядов по селу Щетиновка и осуществила 250 выстрелов из неустановленного стрелкового оружия. В четвертом часу утра беспилотный аппарат сбросил взрывчатку на село Цаповка. К счастью, в результате этих атак никто не пострадал, и инфраструктура не была повреждена.
Также стоит отметить, что вчера вечером в Дроновке Гайворонского района произошел взрыв дрона-камикадзе, который частично разрушил вышку сотовой связи.