Издание "Турпром" опубликовало обзор популярного крымского курорта от опытной туристки-блогера, которая недавно посетила этот регион. В своем отчете она детально и точно описывает ситуацию с благоустройством, ценами и уровнем безопасности в Крыму в этом году.

Важным моментом, на который обращает внимание блогерша, является отсутствие каких-либо проблем с благоустройством пляжей. Она подчеркивает, что на побережье Крыма не было замечено никаких неприятных сюрпризов в виде окопов, что способствует комфортному отдыху. Она также отмечает, что местное население радушно приветствует туристов и создает атмосферу гостеприимства.

Помимо этого, блогерша предоставляет информацию о стоимости различных услуг в Крыму. Она сообщает о том, что аренда домика с удобствами в Новом Свете обошлась ей в 2000 рублей за сутки. Лежаки с навесами на пляжах можно арендовать по цене 100 рублей в час или 200 рублей за весь день. Она советует туристам передвигаться по Крыму на общественном транспорте или такси, так как это более экономичный вариант, чем организованные экскурсии, которые обычно стоят от 1000 рублей на человека.