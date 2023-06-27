Знаменитая певица Полина Гагарина делится откровенными историями о своем пути к идеальной фигуре после беременности. После рождения двух детей, Гагарина смогла вернуть себе стройность и поделилась своими секретами успеха.

Полина Гагарина, 36-летняя артистка, которая всегда выглядит безупречно, рассказала о том, что не всегда имела такую фигуру. Во время беременности она набрала значительный вес, и ее грудь увеличилась до восьмого размера.

Однако после родов Гагарина не унывала и решила вернуть свою идеальную форму. В интервью для программы "Шоу Воли", она откровенно поделилась своими трудностями в борьбе с лишним весом. Гагарина смогла сбросить 40 килограммов после рождения своего первенца благодаря занятиям пилатесом и раздельному питанию.

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Сегодня певица продолжает активно заниматься спортом и следовать здоровому образу жизни. Она придерживается маленьких, но частых приемов пищи, не ограничивая себя в любимых блюдах. Она избегает потребления жареной, копченой и сладкой пищи.

Напомним, что у Полины двое детей от разных отцов. Сына Андрея она родила в 2007 году от актера Петра Кислова, с которым разошлась сразу после рождения ребенка. В 2017 году родилась дочь Мия в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, который закончился разводом в 2021 году.

Полина Гагарина старается поддерживать отношения отцов с детьми. Андрей прекрасно ладит и с биологическим отцом, и с отчимом, с которым у него сложились дружеские отношения. Дмитрий Исхаков также проводит время со своей любимой дочерью, несмотря на окончание брака и сложности в отношениях.