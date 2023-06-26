Посетители эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе взрыва

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Вечером в понедельник, 26 июня, на территории Останкинской телевизионной башни в Москве произошла экстренная эвакуация. По информации, полученной от экстренных служб, посетителей башни были вынуждены эвакуировать из-за сообщения, связанного с угрозой взрыва.

По данным ТАСС, на месте происшествия находятся оперативные службы, включая кинологов. Они проводят необходимые мероприятия и расследуют происходящее.

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Подробности инцидента пока остаются неясными, но компетентные органы уже начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и проверить достоверность угрозы. Безопасность посетителей и граждан является приоритетом, и власти принимают все необходимые меры для их защиты.