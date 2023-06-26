КНДР предупреждает, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны"
В понедельник Министерство иностранных дел КНДР предъявило серьезные обвинения в адрес Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи, заявив, что их действия значительно усугубляют напряженность на Корейском полуострове и поднимают уровень риска ядерной войны. Согласно сообщению агентства Ренхап, Северная Корея также подчеркнула намерение укреплять свои оборонные возможности.
В соответствии с исследовательским отчетом, представленным институтом американских исследований, военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии достигла небывалых масштабов, сопоставимых с ситуацией, сложившейся перед началом Корейской войны в 1950-53 годах. Обвинения в адрес США и Южной Кореи включают "безумную антикоммунистическую военную конфронтацию".
Отчет также подчеркивает, что "военные действия Соединенных Штатов только усиливают уже напряженную обстановку на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, приближая регион к опасному порогу ядерной войны".
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Исследование предупреждает, что данный конфликт может превратиться в глобальную и термоядерную войну, имеющую катастрофические и необратимые последствия для стабильности не только в этом регионе, но и во всем мире.
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