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Эксперты размышляют о будущем ЧВК "Вагнер" после их последнего мятежного наступления на Москву. Пока планы наемников остаются неясными, возможными направлениями их передислокации являются Белоруссия или Африка. Заявления лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о создавшейся угрозе для безопасности Польши, Латвии и Литвы вызвали тревогу в странах Прибалтики и НАТО.
Эксперты отмечают, что информация о местоположении ЧВК поступает ограниченными порциями, и доверять следует только официальным источникам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил о предполагаемом прибытии Евгения Пригожина в Белоруссию, но не было упоминания о передвижении всего подразделения.
В свою очередь, политологи предполагают различные сценарии. Одним из них является возможность использования опыта "Вагнера" в Белоруссии для подготовки белорусской армии. Также считается вероятным, что Пригожин будет направлен в Африку для поддержания безопасности белорусских интересов в регионе.
Политологи также высказывают мнение, что "Вагнер" может разделиться на две части: одна будет подчиняться Министерству обороны и вступит в состав вооруженных сил, а другая может продолжить деятельность в странах Африки. Создание таких двух ЧВК позволило бы сохранить славу и уникальный стиль боевых действий, которые привлекли внимание к "Вагнеру".
Окончательные выводы о будущем ЧВК "Вагнер" пока рано делать, но эксперты подчеркивают, что Александр Лукашенко не разрешит нахождение формирований, которые не соответствуют общегосударственной системе управления.