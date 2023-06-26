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Российские истребители перехватили три самолета британских ВВС над Черным морем
Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС при приближении к границе России
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Над Черным морем произошел инцидент, в котором два российских истребителя Су-27 перехватили воздушные цели, включая самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС. Событие было официально подтверждено Национальным центром управления обороной РФ.

Согласно заявлению Министерства обороны, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили три приближающиеся к границе России воздушные цели. Экипажи Су-27 успешно идентифицировали эти цели как самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" Великобритании.

В ответ на приближение российских истребителей, иностранные военные самолеты решили изменить свое направление и отошли от границы Российской Федерации. Благодаря действиям экипажей Су-27, не было зафиксировано никаких нарушений государственной границы, и российские истребители благополучно вернулись на свою базу.

Минобороны подчеркнуло, что экипажи российских Су-27 соблюдали все международные нормы права при проведении данного перехвата.

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Данный инцидент свидетельствует о напряженной обстановке в воздушном пространстве и о необходимости усиления контроля над границами. Инциденты такого рода подчеркивают важность соблюдения международных норм и установления диалога между странами для предотвращения потенциальных конфликтов и обеспечения безопасности воздушного пространства.

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#россия #украина #новости #война
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Yilec
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