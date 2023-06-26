реклама
По информации, полученной сегодня, 26 июня, от старшего советника оппозиционерки Светланы Тихановской, Франака Викторко, глава российской частной военной компании "Вагнер", Евгений Пригожин, согласился уехать из России и устроиться в Белоруссии в рамках соглашения, инициатором которого стал президент Александр Лукашенко. Однако Викторко выразил уверенность в том, что народ Беларуси не примет Пригожина, учитывая его связь с попыткой вооруженного мятежа.
В беседе с американским телеканалом CNN, Викторко заявил, что Пригожин не признает независимость Белоруссии, что делает его пребывание в стране неприемлемым для белорусской армии и общества. Он подчеркнул, что белорусы стремятся к миру, торговле и экономическому процветанию, в то время как Пригожин явно привержен войне.
Викторко выразил надежду, что Пригожин не найдет комфортного пристанища в Беларуси и быстро покинет страну. Он подчеркнул, что они сделают все возможное для того, чтобы избавиться от него как можно скорее.
На данный момент неизвестно, где находится Пригожин, и он пока не прокомментировал соглашение о своей "ссылке" в Белоруссию. CNN отмечает, что Белоруссия является одним из немногих союзников России в конфликте с Украиной.
Напомним, в своем видеообращении утром 24 июня, президент России Владимир Путин заявил о готовности защитить народ и государственность от любых угроз, включая внутреннее предательство. Вечером того же дня, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о проведении переговоров с Евгением Пригожиным, главой "Вагнера". В результате переговоров стороны достигли "абсолютно выгодного и приемлемого варианта разрешения ситуации".
Ситуация с участием Пригожина и его переездом в Белоруссию вызывает значительные сомнения и разногласия. Сторонники оппозиции считают, что прием Пригожина в стране несовместим с интересами белорусского народа, стремящегося к миру и процветанию. Пригожин же известен своей связью с российскими военными операциями, в том числе в Украине, что вызывает беспокойство у некоторых кругов.