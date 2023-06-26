Почему аналитики американской разведки ожидали более жесткого сопротивления от Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", и почему последствия его действий оказались менее трагичными

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Американские разведчики ожидали гораздо более жесткого и кровавого сопротивления от Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", чем было на самом деле. Они ошибочно предполагали, что последствия его действий будут намного трагичнее. Информация об этом появилась в источнике, на который ссылается CNN.

The New York Times сообщает, что американская разведка заранее получила информацию о планах Пригожина. За несколько дней до его действий, спецслужбы провели брифинги для руководителей Белого дома, Пентагона и Конгресса.

Ранее The Washington Post писала, что Вашингтон был в курсе подготовки ЧВК к мятежу еще в середине июня. Однако американская разведка не располагала точной информацией о конкретных деталях задуманного Пригожиным и выбранных им датах. Один из источников газеты подтвердил, что власти проявляли серьезную озабоченность в последние две недели из-за опасений, связанных с возможными последствиями после мятежа.

Из опасения быть обвиненными в планировании государственного переворота, США не раскрыли эти сведения, как сообщили источники CNN. В Вашингтоне была проявлена осторожность, чтобы не недооценить способность президента России Владимира Путина использовать участие Запада для эскалации кризиса. Действия ЧВК все-таки стали неожиданностью для американских властей, так как все произошло очень быстро.

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По информации из La Repubblica, НАТО установило "неформальный контакт" с Министерством обороны России из-за опасений возможного "ядерного инцидента", связанного с действиями Пригожина. Внимание альянса было сосредоточено на более чем 1,4 тысяче российских ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Даже после мирного разрешения ситуации с "Вагнером", тревога не утихает.