Польша усилила контроль на границе с Белоруссией на фоне событий с группой «Вагнер», что будет дальше

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Польша ужесточает контроль на границе с Белоруссией в свете последних событий, связанных с группой "Вагнер". Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в воскресенье, что для обеспечения безопасности границ будут задействованы разведывательные и военные силы.

"После проведенного инструктажа с 18-м Белостокским разведывательным полком я лично встретился с военнослужащими Войска Польского, которые находятся на дежурстве у границы с Белоруссией... Вчера мы снова убедились в важности этой защитной линии протяженностью 206 километров", - написал Моравецкий в своем сообщении в социальных сетях.

События, произошедшие позавчера в России, показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Пока мы не знаем истинных причин, побудивших группу "Вагнер" провести этот марш и остановиться перед Москвой поздно вечером", - подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр Польши также сообщил, что утром в субботу провел многочисленные консультации со своими союзниками из НАТО и Европейского союза. "Эти разговоры показали, что мы находимся в полном согласии - как в анализе полученной информации, так и в мониторинге всей ситуации и нашей реакции на нее", - отметил Моравецкий.

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"Польша является частью самого сильного военного союза в истории мира, и, безусловно, наша страна становится все более защищенной благодаря вложениям в наши вооруженные силы. Мы должны иметь достаточные средства для защиты, и сейчас это обеспечено", - заключил Моравецкий.