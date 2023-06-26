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Сегодня, 25 июня, Министерство обороны Великобритании сообщило о новых разработках в тактике киевского режима в ходе его контрнаступления. В своем отчете военное ведомство подчеркнуло, что вооруженные силы Украины достигли "постепенного, но неуклонного тактического прогресса" на важных направлениях и настоятельно подготавливаются к более глубоким атакам на позиции, удерживаемые Россией. Основные операции контрнаступления развернулись на южном и восточном участках фронта.
В настоящее время не разъясняется, в чем именно заключаются "усовершенствования тактики" со стороны киевского режима. Однако замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвигаются "по всем направлениям", начиная от Бахмута и заканчивая районом Васильевка в Запорожской области. Командующий сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Сырский, заявил, что основные силы Украины пока не вступали в боевые действия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продвижение на поле боя идет медленнее, чем ожидалось, несмотря на несколько недель контрнаступления.
Западные СМИ обратили внимание на высокие потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления и отметили, что откладывать его было невозможно, учитывая предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе (11-12 июля), на котором поддержка Украины будет в центре внимания.
Некоторые военные наблюдатели в Европе охарактеризовали стратегию контрнаступления Украины как самоубийственную миссию. Они также отметили, что британские военные советники внесли свой вклад в разработку этой тактики.