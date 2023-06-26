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Биологическое оружие нужно США, чтобы входить на любые территории — Онищенко
Биологическое оружие США: предлог для вмешательства или реальная угроза
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Российский академик доктор медицинских наук Геннадий Онищенко высказал свою точку зрения относительно биологического оружия, считая его одним из способов для США получить возможность вторжения на другие территории под предлогом защиты своего населения. В эфире радио Sputnik он отметил, что в 2022 году США изменили свою стратегию биологической безопасности, считая любое проявление инфекционных болезней в мире прямой угрозой для США. Онищенко утверждает, что для американцев ядерное оружие является оружием сдерживания, а биологическое оружие предоставляет им легальные основания для вмешательства в дела других стран.

Онищенко также подчеркнул, что в процессе строительства "глобальной демократии" американцы нередко игнорируют человеческие жизни, рассматривая их как нечто незначительное. Эти заявления академика Геннадия Онищенко приводятся в контексте ранее высказанных опасений замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова относительно военно-биологической активности США, особенно в лабораториях за пределами их территории, включая бывшие республики СССР. Рябков указал на примеры такой деятельности, включая случаи военно-биологической работы США на украинской территории.

Геннадий Онищенко поддержал заявления Рябкова, отметив, что имеется достаточно фактов, свидетельствующих о подобной деятельности США. Он также отметил, что неоднократно звучали призывы открыть программы США и предоставить доступ к ним международным экспертам в соответствии с Конвенцией по биологическому и токсинному оружию (КБТО). Особое внимание Онищенко обратил на Украину, где, по его словам, американские военные микробиологи создавали предпосылки для сбора и анализа штаммов. Онищенко отметил, что имеется достаточно объективных доказательств сбора биологического материала в Украине с целью его изучения.

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Такие заявления Геннадия Онищенко вызывают серьезное беспокойство в отношении военно-биологической активности США и их потенциального использования биологического оружия. Открытие программ и предоставление доступа к ним международным экспертам могло бы помочь установить истинные намерения Соединенных Штатов и предотвратить возможные угрозы для других стран и их населения.

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#россия #украина #новости #война
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